Horóscopo de domingo (30/7); veja previsões para seu signo

A imaginação joga um papel fundamental na construção de tua experiência existencial, mas precisas tomar cuidado para não entrar em colapso com as visões que ela te proporciona, negligenciando tudo que terias de fazer, aqui e agora, para que ela te sirva, e não o contrário.



Agora é o tipo de momento em que seria melhor conteres a imaginação, e te dedicares a fazer o que estiver ao teu alcance para a tornar concreta, o mais aproximada possível da perspectiva de a compartilhar com outras pessoas, porém, não através de conversas teóricas, mas de exemplos práticos que tu sejas capaz de desenvolver.

Menos teoria e mais prática, se te orientares por esta regra é certo que teu tempo será mais rico e socialmente conectado. O que esperas? Chega de teoria! Mais prática!

ÁRIES: Quando seu bem-estar possa ser compartilhado e desfrutado por outras pessoas, então você saberá que sua alma está conectada e produzindo benefícios entre o céu e a terra. Oriente seus passos por esse objetivo.

TOURO: Tudo pressiona para que você, intencionalmente, coloque ponto final nessas questões que se alastram há tanto tempo, que as pessoas envolvidas nem sabem dizer como foi que tudo começou. Finalize e siga em frente.

GÊMEOS: Tudo começa com uma ideia, uma conversa à toa, palavras que na hora não fazem nem muito sentido, mas que contêm sementes de futuro. Procure aguçar a sensibilidade para perceber as palavras que falam do futuro.

CÂNCER: As pessoas podem combinar o que quiserem, mas sem fazer as contas para ver como é que tudo vai ser posto em prática, o voo será de galinha mesmo, curto e atrapalhado. É chato ter de fazer contas, mas muito necessário.

LEÃO: Quem vai ter de resolver o imbroglio não é mais ninguém além de você, ainda que isso pareça injusto e provoque revolta visceral. Deixe para depois você se entender com essas emoções, agora resolva os perrengues.

VIRGEM: Procure prestar serviço e facilitar, mas não se deixe explorar pelas pessoas que não fazem nada para merecer essa atitude, muito pelo contrário até. O serviço é muito valioso para ser compartilhado com quem não o merece.

LIBRA: A força do grupo resolve grande parte de tudo que se apresenta como crise existencial, mas aí está o problema, porque em geral todas as pessoas querem resolver seus problemas individualmente, em vez de com a força do grupo.

ESCORPIÃO: Agir sem apego aos resultados, esse é um grande desafio, porque em geral agimos com a força do desejo, ansiando pela satisfação. Há momentos, porém, em que sua alma precisa agir independentemente dos resultados.

SAGITÁRIO: As limitações são incômodas, mas pensando bem, elas podem representar a salvaguarda que a vida oferece a você, e neste momento seria sábio de sua parte considerar isso com serenidade, e profunda aceitação.

CAPRICÓRNIO: É bom conversar e pedir opiniões, mas em última instância você precisa decidir no íntimo de sua alma o que fará, porque na hora da ação ninguém mais, além de você, estará presente, para arcar com as consequências.

AQUÁRIO: Unir forças é muito mais difícil do que discordar e distanciar. Unir forças resolveria inúmeros problemas, que continuam existindo pela recusa visceral que as pessoas têm em relação a unirem suas forças e vencerem.