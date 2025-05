HORÓSCOPO

Horóscopo de quarta (28/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 10h até 14h34

A consciência, esse mistério que tentamos compreender como peixes que se perguntam o que será aquilo de que tanto se fala e que chamam de água, se experimenta em níveis diversos de objetividade e subjetividade, às vezes mais projetada na direção do mundo exterior, com suas tarefas e protocolos, noutras projetada na direção do mundo interior, o da subjetividade inconclusiva da imaginação e das emoções.>

Quando a Lua está Vazia, a consciência da Terra, que é uma entidade senciente como qualquer um de nós, se projeta ao mundo subjetivo, e nós vamos juntos nesse movimento, mas como temos também ideias próprias, inventamos de continuar nos ocupando com as tarefas e obrigações da vida objetiva, como se pudéssemos existir descolados da consciência da Terra.>

GÊMEOS: Quando não souber direito o que fazer, permita que sua alma tome as rédeas da situação e oriente você, a personalidade, através da intuição. Para não confundir intuição com fantasia, sua intenção deve ser pura.>

LEÃO: O futuro maior e melhor pelo qual sua alma luta nesta parte do caminho há de ser alinhavado com bons relacionamentos, com pessoas que sirvam aos seus propósitos, compartilhando com elas todo o progresso que resultar.>