Horóscopo de quinta (7/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce Vazia em Capricórnio.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:00

Os animais andam atrás de seus narizes refinados para perceber odores e aromas que os orientam e determinam a construção dos seus destinos, enquanto nós, os humanos, fazemos o mesmo atrás de nossas pretensões, que são instâncias abstratas e invisíveis, mas não por isso menos poderosas e determinantes no caminho que construímos.

Nem todo dia, porém, é propício a que continuemos nesse ritmo, sempre dispostos a fazer o trabalho alquímico de transmutar uma pretensão abstrata numa obra concreta, mas apesar de isso ser assim, raramente sabemos qual é a hora certa de agir e qual a de se retirar.

Luas Vazias longas como a de hoje são, definitivamente, chamados para que apaziguemos nossas pretensões de realização e nos dediquemos, leves e alegres, à prática da ciência da despreocupação.

ÁRIES: O que você faria hoje é melhor adiar para um momento em que o cenário seja mais positivo. Hoje não é necessariamente um dia negativo, mas pode se tornar assim se você teimar em acontecer qualquer coisa que o valha.

TOURO: Todas essas ótimas ideias que você andou tendo precisam ser amadurecidas e, por isso, não seria o caso de sair por aí as comunicando. Este é um momento em que você precisa andar com cuidado na complexa trama social.

GÊMEOS: As inquietações não são profecias a respeito de nada, são produto das condições instáveis do cenário mundial e da situação astrológica de hoje. Por isso, busque um lugar de conforto onde sua alma se sentir segura.

CÂNCER: Todos os bons relacionamentos passam por diversas fases e nem todas são agradáveis, porque de vez em quando é preciso aparar arestas, ajustar contas e amarrar pontas soltas, e pode faltar boa vontade para isso.

LEÃO: O ritmo cotidiano é bastante automático, mas de vez em quando acontecem interrupções que precisam ser administradas com bom humor, porque são chamados para você sair do modo automático e prestar mais atenção.

VIRGEM: Contenha o entusiasmo, porque apesar de ser muito bom navegar nessas águas, o dia de hoje tende a provocar interrupções e adversidades quando aos resultados esperados no momento em que o entusiasmo toma conta da alma.

LIBRA: Os ambientes que normalmente seriam acolhedores e seguros para sua alma talvez não forneçam as mesmas condições num dia como hoje. Procure não se irritar com isso, mas entender que essa é uma condição temporária.

ESCORPIÃO: Pensar é bom, mas pensar demais é cansativo e, ainda pior, se torna motivo para tomar atitudes precipitadas só com o intuito de se livrar do tormento dos pensamentos. Agora não é boa hora para você se precipitar.

SAGITÁRIO: Evite preocupações excessivas a respeito de recursos materiais no dia de hoje, porque ainda que você tenha motivos para tanto, é certo que a ansiedade amplificaria todas e cada uma das suas preocupações.

CAPRICÓRNIO: Hoje é um daqueles dias em que você faria bem relaxando para não sair correndo atrás de resultados, porque esse movimento seria contraproducente, enquanto com bom humor e leveza tudo tende a andar bastante bem.

AQUÁRIO: Procure ficar em silêncio, mesmo que sentir que tem algo a dizer, porque o cenário anda muito tumultuado e provavelmente a boa vontade que você usaria não seria bem compreendida, seria contraproducente.

PEIXES: As pessoas que ajudam são também as que potencialmente podem atrapalhar, e isso não porque tenham mudado de orientação, mas porque coisas acontecem com elas em dias como hoje, as deixando atordoadas. Tome distância.

