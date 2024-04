OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (29/4); veja previsões para seu signo

ÁRIES: Pelo momento, não parece estar em suas mãos tomar as iniciativas pertinentes ao que precisa ser feito, e isso é bastante incomum, sua alma não sabe lidar muito bem com a espera de um sinal para se lançar à ação.

TOURO: Ninguém pode ser neutral diante do que acontece no mundo, mas é possível desenvolver imparcialidade suficiente para não se enredar nas paixões de ser do contra ou a favor, quando ninguém no mundo merece tais dignidades.