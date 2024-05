RODRIGO DANIEL SILVA

A próxima rodada da Paraná Pesquisas sobre Salvador

O novo levantamento da Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral de Salvador deve sair no início de junho, segundo apurou a coluna.

Por enquanto, o instituto já fez duas sondagens de opinião sobre a disputa na capital baiana. Em ambas, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lidera com vantagem com possibilidade de vitória no 1º turno.