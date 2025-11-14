OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (14/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00

Por que, se temos de sentir tanto sendo humanos, não nascemos feitos de aço ou de algum material que nos proteja de sofrer por sentir muito mais do que conseguimos compreender? Por que?

Por que será que, à medida em que, apesar de sofrermos por sentir tanto e compreender pouco, avançamos em sabedoria e um ardor nos move para expressarmos criativamente o que alcançamos a entender, e nos sentimos belos e radiantes, mesmo sofrendo, mas vamos também nos desencaixando tanto que não sabemos mais quem são nossos amigos?

Por que a beleza que anuncia a aurora de um novo tempo para a humanidade sempre é tratada como uma monstruosidade quando caminha entre nós, e ninguém entende nada do que é comunicado, mesmo sendo tão lindo de se ver e de se ouvir?

ÁRIES: Poucas e boas pessoas saberão perceber em você uma mudança, sutil na aparência, porém, intensa e profunda no âmbito invisível da alma. Essas pessoas são aquelas com as quais sua alma precisa construir relacionamentos.

TOURO: Fazer planos junto a outras pessoas estimula a alegria de viver, porque não há nada mais elevado para os humanos do que criar laços de entendimento mutuo e solidariedade, algo raro de acontecer, mas sempre necessário.

GÊMEOS: Ainda que você tenha vontade de satisfazer anseios mais divertidos do que ficar organizando os assuntos práticos, mesmo assim considere haver tempo para tudo, não havendo necessidade de dividir as coisas.

CÂNCER: Faça o que tiver em mente, mas sem que ninguém conheça seus movimentos antecipadamente, porque senão as pessoas darão palpites e farão críticas que só vão atrapalhar, sem agregar nada de positivo. Melhor não.

LEÃO: Talvez sejam muito poucas as pessoas que conseguem ler sua alma e perceber que há algo gracioso e auspicioso surgindo dela, porém, essas são as pessoas essenciais, que você deve cuidar e preservar. São imprescindíveis.

VIRGEM: Com a ajuda das pessoas certas, as coisas vão fluir bastante bem. Este não é um momento no qual sua alma deva depender exclusivamente do que puder fazer sem a ajuda de ninguém. Este é o momento de buscar colaboração.

LIBRA: Sem dinheiro, é possível ser feliz, mas certamente é muito mais difícil, porque as limitações se imporão a todo momento. Mesmo assim, é importante não depender exclusivamente do dinheiro para desfrutar da felicidade.

ESCORPIÃO: Quando você irradia bons sentimentos, mesmo que tenha de participar de alguma discussão eventual, ainda assim você conseguirá tirar o melhor das pessoas envolvidas e obter bons resultados, sempre. Vale a pena.

SAGITÁRIO: Os sacrifícios não precisam ser exercícios sofridos, porque há uma razão de ser para esses. Os sacrifícios são feitos quando há algo maior que sua alma compreende, e que chama a fazer algo que não parece racional.

CAPRICÓRNIO: É evidente que ninguém deve se comportar o tempo inteiro querendo agradar a plateia, porém, o contrário tampouco há de acontecer, viver desagradando todo mundo para ficar em paz na solidão. Equilíbrio em tudo.

AQUÁRIO: Quanto mais desapegada do fruto dos atos empreendidos sua alma for, mais leveza e alegria você terá no andar do caminho e, além disso, você perceberá que essa atitude promove facilidades que antes estavam escondidas.