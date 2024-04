RODRIGO DANIEL SILVA

O roteiro do caso Binho Galinha na Alba

Deputado é investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada

Publicado em 11 de abril de 2024 às 12:36

Deputado estadual Binho Galinha Crédito: Divulgação

Havia a expectativa de que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) fosse instalado ainda nesta semana a fim de dar início ao julgamento do deputado estadual Binho Galinha, mas não se concretizou.

No roteiro dos parlamentares, uma reunião deve acontecer na próxima segunda-feira (15) entre as lideranças partidárias da Alba e os integrantes do Conselho de Ética para definir quem será o presidente, o vice-presidente do colegiado e o relator do caso.

Na terça-feira (16), os parlamentares querem se reunir com integrantes do Ministério Público para discutir a situação de Binho Galinha, que é investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada em Feira de Santana e cidades vizinhas.