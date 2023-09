Bel Borba expõe pela terceira vez em Montreux

Escultura 0,02 de Bel Borba. Crédito: Divulgação

Bel Borba foi convidado pela terceira vez para participar da Bienal de Esculturas de Montreux, na Suíça. Desta vez, o artista baiano criou para o evento, marcado para acontecer no inicio de outubro, a escultura chamada 0,02, com três metros de altura e que remete a uma onda gigante formada por cinco lâminas, cada uma representando um oceano. O título, segundo o artista, é uma referência ao pequeno volume de água em relação a massa total do nosso planeta e um chamado para a importância da preservação dos mares e oceanos.

Luis Martins e Cristovão Bastos . Crédito: Divulgação

Caminhos

O cantor e compositor baiano Luís Martins se cercou de um time de peso de músicos para seu quinto álbum. Intitulado Caminhos, o disco será lançado em outubro e tem Cristóvão Bastos na direção musical. Mulher, o primeiro single deste trabalho já está disponível nas plataformas digitais.

Exército nas ruas de Santiago, no Chile. Crédito: Evandro Teixeira/Divulgação

Evandro Teixeira em ação . Crédito: Divulgação

História

Um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro, Evandro Teixeira, baiano radicado no Rio de Janeiro, está em cartaz no Rio com a exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra, que tem curadoria de Sergio Burgi, a exposição reúne 160 fotografias com destaque para a cobertura internacional do golpe militar no Chile em 1973, além de imagens impactantes do Palácio De La Moneda bombardeado pelos militares, dos prisioneiros políticos no Estádio Nacional em Santiago e do enterro do poeta Pablo Neruda. Além dos registros do Chile, a mostra traz imagens da ditadura militar brasileira, em um diálogo entre os contextos históricos dos dois países.

Gastrô

Rafa Costa e Silva . Crédito: Acervo pessoal

Jurado do reality Mestre do Sabor TV Globo, dono de uma estrela Michelin, eleito o Melhor Chef do Prêmio Rio Show de Gastronomia 2023, Rafa Costa e Silva, do premiado restaurante Lasai, no Rio, virá cozinhar em Salvador pela primeira. O carioca será o convidado de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca na próxima edição do projeto Origem Convida que acontece dia 28 de setembro. O menu completo assinado pelo trio será harmonizado com vinhos e custa R$ 650.

Letras

O livro Jussiape, a Cidade Onde Nada Acontecia, da jornalista soteropolitana Helena Vieira, está em pré-venda na internet pela editora Folhas de Relva. A obra será lançada em outubro, com sessões de autógrafo na capital paulista e em Salvador. Com passagem pelos principais jornais e emissoras de rádio e TV do país e do exterior, como o The Wall Street Journal, de Nova York, e o canal de notícias financeiras Bloomberg TV, Helena traça em seu primeiro livro um paralelo doloroso de 200 anos de escravidão no país com a história de sua família.

Sustentabilidade

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia - ADEMI-BA – realizará no dia 13 de setembro, o 14º Fórum de Sustentabilidade, tendo como tema central Segurança: um desafio inadiável na busca de novos investimentos. O evento acontece das 14h às 18h, no auditório do Sebrae, no Costa Azul. Inscrições no site www.exportandoabahia.com.br.

Carnaval

Um dos homens que mais entendem de Carnaval no país, o carnavalesco, cenógrafo e comentarista da Rede Globo, Milton Cunha volta a participar da série de painéis da Expo Carnaval Brazil 2023, que acontece nos dias 24 e 25 de novembro, no Parque de Exposições Salvador. Esta é segunda vez que ele participa do evento, na última edição, sua palestra foi sucesso de público e de aplausos.

Feira

André faro e o robô do Almacen Pepe. Crédito: Leo Trindade/Divulgação