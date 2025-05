AUTOS

Produção de motos alcança maior volume em 14 anos, conheça os números

Solução de mobilidade individual, mercado de duas rodas está aquecido

Os fabricantes de motocicletas atingiram o melhor desempenho para o primeiro quadrimestre em 14 anos. De acordo com a Abraciclo, associação que representa o setor, entre janeiro e abril, 673.125 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 11,9%. >