RONALDO JACOBINA

Licia Fabio promove feijoada para convidados amanhã (16) no Gero Fasano

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo-Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 12:04

Licia Fabio Crédito: Divulgação

A promoter Licia Fabio será a anfitriã da sua já tradicional feijoada de verão que acontece neste domingo (16), das 13h às 17h, no restaurante Gero do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, Centro Histórico da capital baiana. A Feijoada D´Licia, que já faz parte do calendário de festas do verão baiano, é um evento exclusivo para convidados. >

Assim como nos anos anteriores, a festa tem bufê de feijoada completa, assinada pelo chef Bahia Brito, residente do Gero Fasano Salvador, e open bar com marcas premium como Coca-Cola, Perrier, Black Label, vinhos e espumantes da vinícola baiana UVVA, dentre outras. Este ano, os convidados serão embalados pela cantora e compositora Eva Cavalcante que preparou um repertório especial para a ocasião com clássicos do samba e da música popular brasileira.>