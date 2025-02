VANESSA BRUNT

Cinco empresas que vão ajudar a sua a ganhar destaque em Salvador ou Lauro de Freitas

Os negócios estão contando, cada vez mais, com serviços especializados em áreas como engenharia ambiental, sustentabilidade, saúde e segurança no trabalho, para fazer parte desta estatística

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 05:00

Segundo o Great Place to Work (GPTW), empresas que investem no bem-estar dos funcionários têm 2,5 vezes mais chances de serem consideradas um excelente lugar para trabalhar, o que reflete diretamente em um ambiente mais produtivo e engajado. Em Salvador e Lauro de Freitas, os negócios estão contando, cada vez mais, com serviços especializados em áreas como engenharia ambiental, sustentabilidade, saúde e segurança no trabalho, para fazer parte desta estatística. >

Conheça empresas especializadas em mentorias, coworkings, recursos humanos, sustentabilidade e fachadas comerciais que vêm impulsionando negócios no mercado local. Com soluções que vão desde espaços de trabalho voltados para empreendedores autônomos até consultorias estratégicas para otimização de equipes e implementação de práticas sustentáveis, essas iniciativas ajudam a ampliar resultados e fortalecer a presença de marcas. Além disso, construtoras especializadas em fachadas comerciais desempenham um papel fundamental ao reforçar a identidade visual das empresas e atrair mais clientes. Confira cinco opções: >

1. Imagem Revestimento | @imagem.revestimentos>

A Imagem é uma companhia especializada em criação de fachadas comerciais com maior durabilidade e menos necessidade de manutenção.>

Oferecendo produtos como alumínio composto (ACM), brises, pele em vidro, letreiros e revestimentos diversos, a empresa atua no mercado com foco na criação de fachadas adequadas de acordo às preocupações estéticas e funcionais do cliente, otimizando uma presença visual no mercado e proporcionando um diferencial para os estabelecimentos. >

Para empresas em Salvador, a parceria com a Imagem Revestimento pode ser uma forma de destacar a marca no mercado local, unindo design e praticidade, o que pode contribuir para atrair mais clientes e reforçar uma identidade corporativa. >

Contato: (71) 99129-7430>

2. Wefoundr Coworking | @wefoundr>

A Wefoundr Coworking é um espaço de trabalho compartilhado localizado no Horto Florestal, que oferece infraestrutura como estações de trabalho flexíveis, salas de reunião e internet de alta velocidade. O coworking atende a empresas e profissionais de diferentes áreas, proporcionando um ambiente colaborativo e dinâmico. A estrutura disponível facilita a troca de ideias e possibilita a criação de parcerias entre as empresas que utilizam o espaço.>

Além disso, o espaço oferece flexibilidade na utilização de seus recursos, o que pode ajudar as empresas a otimizar seus custos operacionais. A Wefoundr Coworking atende às necessidades de empresas que buscam um ambiente de trabalho moderno, com foco em produtividade e colaboração, aspectos relevantes para o desenvolvimento de novos projetos e a adaptação às demandas do mercado. >

Localização: Edifício Horto Office - R. Waldemar Falcão, 979 - Sala 201 - Horto Florestal, Salvador–BA, 40295-010. >

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta-feira das 8:00 às 19:00 e Sábados das 8:00 às 19:00. >

Com sede em Lauro de Freitas, mas atendendo também a Grande Salvador, onde o mercado é dinâmico e as dinâmicas empresariais estão em constante mutação uma companhia como a MAISRH pode ser uma opção para impulsionar uma empresa já que é especializada em soluções de recursos humanos, terceirização de mão de obra e serviços personalizados para diferentes setores que podem ajudar uma empresa a se destacar no mercado. >

Oferece serviços personalizados e adequados às necessidades específicas de cada cliente, ajudando a otimizar a gestão de pessoas e recursos, promovendo maior eficiência operacional. Além disso, a plataforma de recrutamento da MAISRH facilita a busca por talentos qualificados para empresas e melhorar a competitividade dos clientes. >

Localização: Avenida Santos Dumont, 1883, sala 533, Lauro de Freitas, Bahia.>

4. Ambiente Gaia | @ambientegaia>

Por ser um grupo especializado em consultoria e engenharia ambiental, a empresa desenvolve soluções focadas na sustentabilidade e na adequação às normas. Seu trabalho permite otimizar processos relacionados à gestão ambiental, garantindo maior eficiência e conformidade com as regulamentações vigentes.>

Além de assegurar que as empresas atendam às exigências legais, essa atuação estratégica fortalece sua reputação no mercado. O compromisso com a sustentabilidade não apenas evita riscos e sanções, mas também promove uma imagem responsável perante a sociedade, agregando valor ao negócio e atendendo às crescentes demandas de pautas atuais.>

Localização: Alameda Salvador 1057, Salvador Shopping Business, Torre Europa, sala 1409, Salvador.>

A Digiseg é uma empresa especializada em perícia técnica e segurança do trabalho. Seu foco está na análise das condições fornecidas aos colaboradores, identificando riscos e propondo medidas preventivas para garantir a saúde e segurança de todos. Além disso, eles auxiliam empresas a implementar práticas de segurança mais eficazes, o que otimiza o processo e reduz o risco de acidentes e doenças ocupacionais. >

Em um mercado cada vez mais atento à responsabilidade social, investir nesta estratégia pode ser um diferencial importante, visto que a criação de um ambiente de trabalho protegido e comprometido com a saúde e bem-estar de todos, torna a empresa o sonho de muitos profissionais soteropolitanos. >