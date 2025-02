VANESSA BRUNT

Cinco inovações gastronômicas que estão chegando em Salvador

Entre pizzarias, opções de culinária oriental e até confeitarias, esses espaços estão diversificando as opções para quem busca uma experiência culinária única

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:35

A capital baiana tem se consolidado como um polo de inovação gastronômica, com o surgimento de estabelecimentos que mesclam técnicas modernas, ingredientes pouco explorados e conceitos inéditos, criando experiências que se distanciam do tradicional. >

Esse movimento acompanha uma tendência crescente em outras grandes capitais, com a cidade se tornando cada vez mais receptiva a novas propostas no setor. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval de 2025 deve movimentar mais de R$ 12 bilhões em todo o Brasil, com bares e restaurantes liderando essa receita, com um aporte de aproximadamente R$ 5,4 bilhões. Esses números ressaltam a expansão e a transformação do mercado gastronômico em Salvador.>

Confira cinco locais que estão promovendo inovações gastronômicas na cidade, explorando novas combinações de sabores, técnicas e ingredientes. Entre pizzarias, opções de culinária oriental e até confeitarias, esses espaços estão diversificando as opções para quem busca uma experiência culinária única na capital baiana.>

Pizzaria Casa Nero Crédito: divulgação

Pizzaria Casa Nero | @casaneropizza>

A Casa Nero é uma pizzaria localizada no Horto Florestal, em Salvador, que se destaca por oferecer pizzas com sabores autorais e processos diferenciados. A pizzaria adota um método de fermentação longa para a massa, resultando em uma textura e sabor exclusivos. O cardápio apresenta combinações criativas de ingredientes premium, muitas vezes artesanais ou orgânicos, e a pizzaria também inova com pizzas inspiradas em outros pratos, como a parceria com a Red Burger para criar uma pizza no estilo hambúrguer.>

Além do serviço de delivery, a Casa Nero proporciona uma experiência gastronômica aos clientes que visitam a unidade, onde é possível acompanhar o preparo das pizzas e degustá-las imediatamente após saírem do forno. A pizzaria organiza eventos, como coqueteis e workshops, visando valorizar a gastronomia local e promover a interação com o público. A proposta é oferecer uma alternativa às pizzas tradicionais e se posicionar como uma opção diferenciada no mercado de Salvador.>

Localização: Av. Santa Luzia, 1000 - Térreo - Horto Florestal, Salvador - BA, 40295-050>

Funcionamento: De Terça a Quinta e Domingo das 18h às 23h | Sexta e Sábado das 18h às 23h30. >

Sagratto Café Bar Crédito: divulgação

Sagratto Café Bar | @sagrattocafebar >

Localizado próximo à Basílica do Senhor do Bonfim, o Sagratto oferece um cardápio que mistura influências da gastronomia italiana e da nordestina. Sob o comando do chef Victor Bebé (@victorbebe), o restaurante apresenta pratos como Spaghetti Nero ao vinho, com camarões grelhados e raspas de limão siciliano, e a moela ao demi-glace. Outras opções incluem o Bolinho Sertãozinho, recheado com carne seca e queijo, e o Cuscuz com Filé, que combina carne selada com cuscuz recheado, vinagrete e manteiga de garrafa.>

O Sagratto Café Bar, é uma opção na região da Colina Sagrada para quem busca uma experiência de fusão entre o regional e o internacional, refletido tanto no cardápio quanto na arquitetura do espaço. Recentemente restaurado, o local possui capacidade para até 60 pessoas e em sua decoração, destaca uma referência à Igreja do Senhor do Bonfim, conectando o ambiente com a região. >

Localização: Largo da Baixa do Bonfim - Bonfim, Salvador - BA, 40415-440>

Funcionamento: De Terça a Quinta e aos Domingo das 9h às 17h | Sexta e Sábado das 9h às 19h>

Pala 7 Crédito: divulgação

Pala 7 | @pala7rooftop >

O restaurante PALA-7 está localizado no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, e tem como proposta uma experiência gastronômica que combina a culinária mediterrânea com ingredientes locais. Sob o comando do chef Claude Troisgros (@c_troisgros) , o cardápio apresenta pratos que exploram contrastes de texturas e sabores, com destaque para peixes, frutos do mar e preparos que valorizam a gastronomia francesa adaptada ao paladar brasileiro.>

O espaço também se diferencia pelo projeto arquitetônico, desenvolvido pela designer Nathália Velame. Com 300m², o ambiente integra parte do terraço do Palacete a edificações vizinhas, como o Casarão Amarelo e um prédio em estilo Art Nouveau. A ambientação une elementos históricos e contemporâneos, criando um cenário que complementa a proposta do restaurante.>

Localização: Rua Tira-Chapéu, R. Chile, 1 - c - Centro Histórico, Salvador - BA, 40020-000>

Funcionamento: De Segunda a Quinta das 12h às 22h | Sexta e Sábado das 12h às 23h | Domingo das 12h às 21h>

Confeitaria Jeane Garcia Crédito: divulgação

Confeitaria Jeane Garcia | @jeannegarciaconfeitaria >

A Confeitaria Jeanne Garcia, localizada na Pituba, oferece um espaço para quem busca doces variados e cafés especiais. No local, além das opções de pronta entrega, também são produzidos pedidos sob encomenda.>

Os macarons são um dos itens mais vendidos e se diferenciam pelo uso da farinha de castanha de caju na receita. A produção já esteve presente em eventos de grande porte, como uma cerimônia da Air France. Além dos doces, o cardápio inclui opções salgadas e utiliza ingredientes brasileiros em algumas preparações, explorando combinações menos convencionais, como panetones de cupuaçu e ovos de Páscoa de maracujá. >

Localização: Rua Ramalho Ortigão, 30. Pituba. Salvador/BA >

Funcionamento: De Terça a Sexta de 1h às 19h. | Sábado de 8h às 12h e 13h às 19h. | Domingo de 8h às 12 e 13h às 18h.>

Cazinha Bistrô Crédito: divulgação

Cazinha Bistrô | @cazinhabistro>

Localizado no Solar do Unhão, o Cazinha Bistrô adota uma proposta que integra a valorização de produtos locais à sua localização privilegiada. Na área externa, uma horta e um jardim, com espécies como tomilho, sálvia, arruda e espada de São Jorge, fazem parte do conceito de recepção, enquanto detalhes na fachada remetem a símbolos culturais e à proximidade com a Baía de Todos os Santos.>

No interior, o espaço conta com mobiliário em madeira de demolição e obras de arte que se referem à cultura regional. O cardápio, desenvolvido em parceria com o chef André Cerqueira, prioriza a utilização de frutos do mar frescos e outros insumos locais, abrangendo entradas, pratos principais e sobremesas. Com área climatizada e opções de mesas externas com vista para o mar, o estabelecimento propõe uma experiência gastronômica pautada no uso de ingredientes regionais e na integração com o ambiente.>

Rua Desembargador Castelo Branco, nº 44 – Solar do Unhão>

Funcionamento: De Terça a Quinta das 12h às 18h | De Sexta a Sábado 12h às 22h | Domingo das 12h às 20h>