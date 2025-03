VANESSA BRUNT

Cinco locais na Bahia para sentir um bem-estar diferenciado e inovador

Com sua rica diversidade cultural e natural, estado é o destino perfeito para quem busca esse tipo de experiência transformadora

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:43

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil — que atingiu 76,4 anos em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — cresce também a busca por técnicas que aliviam desconfortos físicos e aprimoram a qualidade de vida diária. Muitas pessoas têm se voltado para experiências inovadoras e ambiente de revitalização tanto para o corpo quanto para a mente. A Bahia, com sua rica diversidade cultural e natural, é o destino perfeito para quem busca esse tipo de experiência transformadora.

Esse movimento reflete também o crescimento global da chamada economia do bem-estar, que movimentou cerca de 5,6 trilhões de dólares entre 2020 e 2022. A crescente valorização dos serviços e espaços dedicados ao cuidado pessoal é uma tendência que tem ganhado força em todo o Brasil. Os dados são da da pesquisa "A Economia Global do Bem-Estar", do Global Wellness Institute (GWI), e, na Bahia, não é diferente: por isso, apresentamos cinco espaços no estado que são ideais para quem busca praticar o bem-estar e investir no autocuidado. Confira:

1 - Villa de Gaia | @villadegaiaterapias

A Villa de Gaia é um centro terapêutico que proporciona uma pausa revigorante na rotina, oferecendo práticas e tratamentos voltados para o autoconhecimento e o bem-estar. A proposta do espaço é promover o equilíbrio físico, mental e emocional por meio de uma abordagem holística, que integra diversas terapias.

Os serviços são oferecidos por uma equipe especializada e incluem atendimentos em psicologia, psicoterapia, fisioterapia, pilates, além de terapias integrativas. O local, que também conta com uma gama extensa de para cuidado físico e emocional, possui, ainda, acupuntura, cromoterapia, pilates, yoga, psicanálise e outras possibilidades.

Os valores fundamentais, que pautam todos os atendimentos do Villa de Gaia, são o respeito à individualidade, empatia, honestidade e gentileza, com foco na autonomia do cliente.>

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 694. Pituba. Salvador-BA. / Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h às 22h; | Sábado: 7h às 13h; / Contato: (71) 3052-0348 | [email protected]

2 - Clínica Corpo e Mente | @clinicacorpoementevdc

Uma equipe multidisciplinar formada por ginecologistas, nutricionistas e outras tantas especialidades. Assim é a Clínica Corpo e Mente, que é pioneira na estética íntima, mas também abrange, há mais de 30 anos, obstetrícia, fisioterapia e outras demandas para a saúde feminina.>

O espaço, que proporciona um acompanhamento contínuo, garante um atendimento completo que conecta estética e saúde. “A autoestima é um dos nossos pilares, assim como o cuidado com prevenções”, diz a renomada fundadora Dra. Jacque Ferraz (@drajacqueferraz).>

Entre os tratamentos oferecidos por eles, destacam-se a labioplastia, que visa reduzir os pequenos lábios vaginais, promovendo maior conforto e autoestima; a radiofrequência íntima, que melhora a flacidez, lubrificação e elasticidade da região vaginal; e o clareamento íntimo, realizado por meio de laser ou peelings químicos, para uniformizar o tom da pele e proporcionar maior confiança.

A clínica, que também disponibiliza procedimentos como drenagem linfática, que estimula a circulação e promove a sensação de leveza, também destaca o uso do LED em seus atendimentos. "O uso de LED é empregado no tratamento de infecções, complementando a abordagem estética com cuidados terapêuticos", concluem.

Localizada na cidade de Vitória da Conquista. >

Localização: Av. Otávio Santos, 261 - sala 14 - Recreio, Vitória da Conquista - BA, 45020-750 / Contato: (77) 3424-4934 / Funcionamento: Segunda a sexta: das 8h às 18h | Sábado: das 8h às 12h

3 - Txai Resort | @txairesorts

O Txai Resort, localizado em Itacaré, tem como objetivo oferecer uma experiência voltada para o bem-estar dos hóspedes. Com acomodações construídas com materiais nativos, como piaçava e tela de dendê, o hotel integra-se à paisagem natural da região, proporcionando privacidade e conforto.>

A proposta do hotel inclui atividades focadas no equilíbrio físico e mental, como aulas de yoga e meditação no Shamash Healing Space, seu spa. O espaço oferece também massagens terapêuticas e rituais de banho, com o objetivo de aliviar tensões e promover a renovação energética.>

O local disponibiliza, ainda, passeios e atividades de ecoturismo, como a Trilha das 4 Praias e visitas à Baía de Camamu, proporcionando interação com a natureza local. >

Localização: Rodovia Ilhéus-Itacaré. BA-001, KM 48. Fazenda Boa Sorte. Praia de Itacarezinho, Bahia - 45530-000. / Contato: (73) 2101 5000 / Reservas: https://txairesorts.com/

4 - Tutti Belle Hair SPA | @tuttibellespa

O Tutti Belle, localizado em Feira de Santana, prioriza tratamentos em terapia capilar e tricologia, fugindo dos serviços convencionais de salão de beleza. O espaço visa focar no cuidado da saúde do couro cabeludo e no tratamento da queda de cabelo. A tricologia, área da dermatologia que estuda o cabelo e o couro cabeludo, é essencial para diagnosticar e tratar condições como queda excessiva de cabelo, caspa, seborreia e couro cabeludo sensível. A clínica realiza também diagnósticos detalhados para identificar as causas dessas condições e oferece tratamentos personalizados para cada paciente.>

Tratamentos como massagens, laser, nutrição capilar e o uso de produtos específicos para estimular o crescimento saudável do cabelo, melhorar a oxigenação do couro cabeludo e combater a queda estão também entre os serviços disponíveis. Esses tratamentos visam promover a saúde capilar e o bem-estar geral, contribuindo para a redução de estresse e a melhora da circulação sanguínea no couro cabeludo, criando uma experiência de autocuidado.>

Localização: R. Adenil Falcão, 334 - Brasília, Feira de Santana - BA, 44088-744 / Contato: (75) 98825-0293 / Funcionamento: Segunda a sábado: das 8h às 19h

5 - Villa Forma | @villaforma

A Academia Villa Forma é um centro especializado em atividades físicas e bem-estar, localizado em Salvador. A estrutura da academia, que é projetada para atender às necessidades dos alunos, abarca modalidades para crianças, adolescentes, adultos e pessoas da idade master, com ênfase na promoção de qualidade de vida e no cuidado com a saúde física.>

Com uma variedade de planos de bem-estar e saúde, além de opções para diferentes necessidades e faixas etárias, a academia possui modalidades chamadas Terra e Água, que abrangem atividades diversificadas como musculação, aulas de dança, yoga, pilates, natação e hidroginástica, permitindo que os alunos personalizem sua rotina de acordo com suas preferências. >

Os preços variam conforme a escolha do plano e as modalidades incluídas, proporcionando flexibilidade para atender a diferentes orçamentos e objetivos de saúde. Para aqueles que buscam uma rotina mais intensa, há opções com acesso ilimitado a atividades, enquanto os planos mais flexíveis oferecem horários adaptados à rotina de trabalho. >

Endereço: Rua José Taboada Vidal. 06. Salvador-Ba. 41940-695 / Contato: (71) 99741-6999 - WhatsApp (71) 3334-9633 - Telefone / Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 5h30 às 21h. | Sábado das 8h às 13h | Domingos e feriados das 9h às 13h.

A busca pelo bem-estar tem se intensificado à medida que mais pessoas reconhecem a importância de cuidar tanto da saúde física quanto emocional. Esse movimento reflete uma tendência crescente de integração de terapias, práticas de relaxamento e atividades físicas como formas eficazes de promover equilíbrio e qualidade de vida. Os serviços voltados ao autocuidado, como tratamentos estéticos, terapias holísticas e programas de atividades físicas, estão cada vez mais presentes, oferecendo soluções personalizadas para diferentes necessidades e estilos de vida.