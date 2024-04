VANESSA BRUNT

Cinco marcas para fazer um turismo diferenciado pela Bahia

Conheça marcas que criam possibilidades personalizadas e curiosas

Vanessa Brunt

Publicado em 25 de abril de 2024 às 05:00

Mergulhos, passeios de lancha, transfers, guias históricos e até roteiros radicais, repletos de aventuras, se misturam nas possibilidades para quem quem quer explorar Salvador ou a Bahia com outros olhos.

Salv Tour Crédito: reprodução instagram

01. Salv Tour | @salvtour_receptivo

Empresa especializada em proporcionar experiências personalizadas, a Salv Tour oferece uma gama completa de serviços para atender a todas as necessidades de um viajante.

As possibilidades vão desde transfers pontuais para garantir a chegada e partida sem preocupações, até city tours guiados por profissionais experientes que revelam os segredos e encantos de Salvador.

Para empresas que buscam organizar eventos corporativos de sucesso, a marca oferece soluções específicas para cada caso, que garantem o sucesso de cada ocasião. E para quem deseja explorar as águas cristalinas da Bahia, é disponibilizado o aluguel de lanchas para passeios relaxantes e emocionantes.

Com a frota de vans e ônibus, a empresa proporciona conforto e segurança para grupos de todos os tamanhos, seja em excursões turísticas ou eventos especiais.

O site www.salvtour.com.br inclui mais detalhes sobre os serviços completos e reservas de cada aventura. No Instagram, a marca costuma apresentar promoções e dicas de viagem.

Instagram: @salvtour_receptivo | Telefone/WhatsApp: 71 9 9148-8458

Happy Tour Viagens e Turismo Crédito: reprodução instagram

02. Happy Tour Viagens e Turismo | @happytourviagem

Com mais de 28 anos de experiência, é uma das principais agências de viagens atuantes no mercado baiano. Especializada em proporcionar atendimento personalizado, assessoria e consultoria em viagens de lazer e negócios, a empresa se destaca por preparar não apenas roteiros completos, mas também por fornecer guias.

Além de levar o público da Bahia para fora do país ou do estado, a Happy Tour desempenha o papel de oferecer serviços sob medida para os viajantes que desejam explorar as maravilhas da terra nordestina.

Seja para os turistas em busca de relaxamento ou para os que desejam mergulhar na rica herança cultural de cidades como Salvador e Porto Seguro, por exemplo, a empresa oferece organizações adaptadas às preferências individuais de seus clientes.

Além de pacotes de viagens locais e nacionais, a Happy Tour também oferece opções internacionais e presta assistência no processo de obtenção de vistos e passaportes, proporcionando aos viajantes uma experiência completa e sem preocupações.

Mergulho Pirata Crédito: reprodução instagram

03. Mergulho Pirata | @mergulhopirata

Fundada em 2017 por um grupo de mergulhadores e liderada pelo Capitão Ronaldo Batista, a marca/instituição reúne um grupo de mergulhadores comprometidos não apenas com a exploração submarina, mas também com a preservação do meio ambiente marinho.

Além das atividades de mergulho, a marca se destaca por meio de trabalhos voluntários, como coletas de resíduos subaquáticos, o que contribui para a conservação dos ecossistemas marinhos.

Financiando suas operações de forma independente, oferece aulas e passeios de mergulho, cuja renda ajuda a sustentar a instituição. Os serviços, porém, não se limitam apenas ao mergulho recreativo. Os interessados podem participar de aulas e se qualificar como mergulhadores profissionais.

Além disso, eles oferecem uma variedade de outras atividades de aventura, como acampamentos, rapel em cachoeiras e escaladas. Para os mais aventureiros, são disponibilizados cursos especializados nesses segmentos, incluindo o mergulho.

O Capitão Ronaldo destaca a importância do contato com o mar para o bem-estar psicológico e físico dos indivíduos. Segundo ele, mergulhar é uma experiência transformadora, capaz de proporcionar uma sensação de realização incomparável.

Os interessados em realizar mergulhos ou participar de outras atividades podem entrar em contato por meio das redes sociais @mergulhopirata ou @ocacadordeemocao.

Os mergulhos, que variam a partir de R$ 80, incluem os equipamentos básicos e podem ser agendados em qualquer dia da semana, mediante reserva prévia. Pacotes com fotos subaquáticas estão disponíveis a partir de R$ 120.

É importante ressaltar que mesmo pessoas sem habilidades de natação podem desfrutar das atividades de mergulho assistido oferecidas pela marca. Os pontos de mergulho estão concentrados principalmente no Parque Marinho da Barra, conhecido por sua rica biodiversidade marinha. No entanto, outras praias, como o Parque Marinho da Cidade Baixa (extensão da Praia da Boa Viagem até Humaitá), também são exploradas.

Hélio Guia de Turismo Crédito: reprodução instagram

03. Hélio Guia de Turismo | @helioguiadabahia

Com mais de 17 anos de experiência no mercado, Hélio não é apenas um guia de turismo; ele é um turismólogo especializado no estudo e na gestão do turismo.

Sua bagagem profissional não apenas o capacita a conduzir grupos em passeios memoráveis, mas também proporciona aos clientes um conhecimento aprofundado dos destinos e pontos a serem visitados.

Para aqueles que buscam uma experiência verdadeiramente exclusiva e personalizada, ele oferece tours privativos e roteiros feitos sob medida. Estas experiências não se limitam a simples visitas aos locais mais emblemáticos; Hélio mergulha seus clientes na cultura local, proporcionando uma imersão autêntica.

Sua oferta não está restrita apenas aos viajantes solitários. Ele também organiza tours em grupo para aqueles que preferem compartilhar suas aventuras com outros entusiastas do turismo.

Os pacotes também podem incluir o serviço de fotografia, permitindo que os clientes capturem e compartilhem os momentos especiais de suas viagens para toda a vida.

Para quem deseja conhecer mais sobre os destinos antes mesmo de embarcar em uma das experiências com Hélio, em seu perfil no Instagram os interessados podem encontrar uma rica variedade de dicas, conteúdos relacionados a pontos turísticos e solicitar informações detalhadas sobre orçamentos e agendamentos.

Turismo Ruts Crédito: reprodução instagram

04. Turismo Ruts | @turismoruts

Para os apaixonados por aventuras ao ar livre e por descobrir os segredos escondidos da natureza, a agência Turismo Ruts pode ser a escolha ideal.

Fundada em 2015 pelos irmãos Xavier, naturais de Pernambuco, a agência começou com pequenos passeios pela Baía de Todos os Santos e trilhas na Cachoeira do Urubu, estabelecendo desde então um compromisso com a exploração e a descoberta.

Os fundadores se destacam no mercado pelo seu amor pela adrenalina e pela aventura, equilibrando habilmente atividades radicais com momentos de relaxamento nas praias, cachoeiras e mergulhos.

Se você busca escapar do estresse urbano e se reconectar com a natureza, a Turismo Ruts oferece uma variedade de passeios de ecoturismo, especialmente projetados para os amantes do turismo de aventura.