Cinco novidades em Salvador para aproveitar no Dia das Mães

Na capital baiana, por exemplo, cresce a procura por formas alternativas de celebração, como experiências gastronômicas, passeios culturais e viagens de curta duração

Publicado em 1 de maio de 2025 às 05:00

O Dia das Mães como data comemorativa obteve origem nos Estados Unidos, em 1908, e ficou marcada quando Anna Jarvis organizou um memorial em homenagem à sua mãe, Ann Jarvis, falecida em 9 de maio de 1905. Em 1914, o então presidente Woodrow Wilson oficializou o segundo domingo de maio como feriado nacional. No Brasil, a comemoração foi instituída oficialmente por meio do Decreto n.º 21.366, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, na década de 1930. >

Atualmente, a data segue como uma das que geram maior movimentação no calendário comercial, mas também tem sido marcada por mudanças no comportamento do consumidor. Na capital baiana, por exemplo, cresce a procura por formas alternativas de celebração, como experiências gastronômicas, passeios culturais e viagens de curta duração. >

A seguir, das cafeterias aos passeios pelo mar, confira cinco novidades diferentonas para aproveitar na cidade com uma atividade fora da rotina: >

Uma cafeteria de rua em Paris ou Nova York. Essa nova sede da rede Kopenhagen traz exatamente essa sensação: de sair da capital que conhecemos e ir para uma experiência singular e arborizada. >

As surpresas são diversas, até mesmo para quem pensa que conhece a marca profundamente, por ser uma das mais tradicionais do setor de chocolates finos no Brasil. Chás especiais e um cardápio repleto de biscoitos fazem parte do espaço, o qual também engloba mais de um tipo de chocolate quente e outras novidades.>

A loja, recém-inaugurada, está localizada no Shopping Cidade, no bairro do Itaigara, e amplia as opções gastronômicas do centro comercial para uma experiência ainda mais imersiva, com uma proposta de cafeteria de rua, unindo ambiente interno e externo.>

Fundada em 1928, a marca é conhecida por produtos como o Língua de Gato, Chumbinho e Nhá Benta, além de linhas sazonais voltadas às datas comemorativas como o Dia das Mães. >

O novo espaço funciona agora como uma opção para quem deseja fazer uma pausa para degustação ou marcar a data com um café acompanhado de doces artesanais. A localização, cercada por outras lojas voltadas ao público interessado em experiências de consumo mais direcionadas, posiciona o local como alternativa para encontros e presentes relacionados à data.>

Para quem deseja presentear com uma experiência fora da capital, a Cassi Turismo passou a oferecer uma nova opção de travessia direta para a Ilha de Boipeba, no baixo sul da Bahia. O serviço de transfer funciona diariamente, com saídas a partir do Aeroporto de Salvador, hoteis da capital ou do terminal marítimo.>

A proposta é facilitar o acesso a um dos destinos mais procurados do litoral baiano, eliminando a necessidade de múltiplas conexões. O transporte é feito em veículos executivos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e banheiro, além de embarcações e carros privativos. A equipe conta com guias bilíngues, voltados ao atendimento de turistas nacionais e estrangeiros.>

Boipeba é conhecida por suas praias preservadas, vilarejos tranquilos e passeios como a tradicional volta à ilha, que percorre os principais atrativos locais. A possibilidade de organizar a saída de forma simplificada torna essa uma opção viável para quem deseja oferecer uma viagem como presente de Dia das Mães.>

Logo após o Dia das Mães, um espetáculo emocionante promete marcar a celebração da data com uma conexão especial entre mãe e filha. As cantoras Zizi Possi e Luiza Possi se apresentam juntas no show “Zizi & Luiza” no dia 18 de maio, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.>

O espetáculo celebra a cumplicidade e o talento que sempre caracterizaram a parceria entre as duas artistas, com um repertório recheado de clássicos como “Per Amore”, “Asa Morena”, “Folhetim” e “Me Faz Bem”. O show faz parte do projeto "Concha Para Todos", que busca oferecer apresentações de alto nível a preços acessíveis para o público, com ingressos a partir de R$ 45.>

A apresentação é uma excelente oportunidade para presentear as mães com uma experiência cultural inesquecível, especialmente para aquelas que apreciam a música e o vínculo familiar que se traduz nas canções interpretadas pelas duas artistas.>

O restaurante Miss Kōh, recém-inaugurado no Salvador Shopping (@salvadorshopping), oferece uma experiência gastronômica com influências japonesas, tailandesas e coreanas. Sob o comando do chef Tsuyoshi Murakami (@tsuyoshimurakami), com a colaboração de especialistas como Mauricio Santi (@mauricio.santi) e Paulo Shin (@pauloshin), o cardápio do Miss Kōh combina técnicas e ingredientes das três culturas, com pratos exclusivos preparados com alta qualidade.>

O ambiente foi projetado pelo arquiteto Sidney Quintela (@sidneyquintela) e cria uma atmosfera que remete à cultura oriental, com iluminação e elementos que buscam proporcionar uma experiência sensorial diferenciada. O restaurante tem capacidade para até 150 pessoas e está situado no piso G1 do shopping, ao lado do Lotti Restaurante.>

Para o Dia das Mães, o Miss Kōh é uma opção para quem busca uma refeição em um ambiente sofisticado e com uma proposta gastronômica diversificada.>

O espetáculo Tempo Rei (@temporeiteatro), dirigido por Ruan Passos (@ruanpassos.rp), apresenta uma narrativa sobre o tempo, a convivência entre gerações e as memórias afetivas. A peça conta a história de Maria, uma jovem que, ao embarcar em uma viagem com a Deusa do Tempo, encontra sua mãe, sua avó e seu pai em diferentes fases da vida, refletindo sobre os vínculos familiares.>

A peça utiliza recursos como projeções, vídeo mapping, máscaras de LED e hologramas para criar um ambiente cênico imersivo. A música ao vivo também faz parte da apresentação, com a atriz Bruna Rocha (@bruna.rochinha) interpretando canções inéditas e versões de clássicos brasileiros.>

Com apresentações aos domingos, inclusive no dia 11, e ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 80, Tempo Rei oferece uma alternativa para quem busca uma atividade cultural no Dia das Mães, proporcionando uma reflexão sobre a importância do convívio entre diferentes gerações.>