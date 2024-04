Agronegócio

Bahia Farm Show 2024 tem 100% dos espaços comercializados

Principal feira agrícola do Norte-Nordeste acontece entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 18:41

Mais de 400 empresas garantiram espaços na exposição Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show 2024 já está com o seu portfólio de empresas, produtos, serviços e marcas totalmente fechado. Isto porque, a menos de dois meses para o início da feira, a organização confirmou a ocupação de 100% dos espaços comercializados. Entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, o público visitante e potenciais compradores poderão conferir um total de 420 empresas que vão representar mais de mil marcas com as mais modernas tecnologias do mercado, a exemplo das tradicionais revendas de máquinas, implementos agrícolas, tecnologias de irrigação, drones, softwares, aviões e estruturas como silos e armazéns. Toda esta riqueza e diversidade de produtos e serviços, com foco na área agrícola, estarão em exposição em uma área total de 242 mil metros quadrados, distribuídos na área externa do complexo, e nos três galpões cobertos.

Para o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, a grande procura das empresas demonstra o otimismo do mercado, a confiança dos expositores no retorno do investimento e a ansiedade dos produtores rurais que estão esperando a feira chegar para conferir o que há de melhor em tecnologia para fechar bons negócios.

“Temos mais de 200 empresas na fila de espera, o que reforça o reconhecimento do setor agrícola em relação à feira. Isto só renova a nossa determinação para organizar a melhor feira agrícola, dentre todas as edições que já fizemos. Temos uma infraestrutura consolidada, e em condições de receber com maior conforto e qualidade mais de 100 mil pessoas nos cinco dias de evento. Somos otimistas por natureza e tenho certeza que mais uma vez faremos uma feira de sucesso”, afirma.

Com o tema “Agro: A herança do Brasil”, a 18ª edição da Bahia Farm terá um crescimento de 9% de área na sua infraestrutura, o que vai garantir uma ampla área para o estacionamento para expositores e visitantes, com capacidade mais de 1000 veículos, e ampliada a quantidade de banheiros, saindo de 18 para 36 sanitários. O coordenador da Bahia Farm, Luiz Pradella, explica que parte dos investimentos foi direcionada para uma nova rede elétrica, o reforço da rede hidráulica e irrigação, internet com fibra óptica para os expositores e wi-fi para os visitantes. “Para garantir a melhor experiência aos visitantes, teremos 100% das ruas asfaltadas, parte delas cobertas, além de restaurantes, área de alimentação e de food truck, espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar e playground para as crianças”, afirma.

Organização