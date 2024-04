Inscrições abertas

Edital vai destinar R$ 1 milhão a projetos sociais no sul da Bahia

Chamada é destinada a organizações sociais de Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa e Prado

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 10:44

Podem participar projetos nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer ou Geração de Renda Crédito: Divulgação

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, vai destinar R$ 1 milhão, por meio de edital de financiamento, para apoiar projetos sociais que atuam em cinco municípios da região Extremo Sul da Bahia. O Edital (BA): Transformar o Futuro estará com as inscrições abertas até o dia 15 de maio, e podem participar projetos nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer ou Geração de Renda.

O edital é destinado a organizações sociais presentes nos municípios de Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa e Prado, que podem submeter propostas que serão avaliadas por uma comissão interna da companhia. Serão eleitas as melhores propostas de até R$ 30 mil para projetos de Geração de Renda e R$ 40 mil para projetos Culturais, de Esporte e de Lazer. Deverão ser selecionados pela comissão até 30 projetos, totalizando R$ 1 milhão em recursos.

De acordo com o gerente de Relacionamento Social da Suzano, Douglas Peixoto, chamada pública tem o propósito de contribuir com o desenvolvimento das comunidades vizinhas às operações da empresa. "A Suzano quer reforçar a sua presença positiva no extremo Sul da Bahia, seja por meio do fortalecimento das iniciativas de geração de renda e das atividades culturais, comunitárias e esportivas lideradas pelas próprias comunidades e associações locais ", enfatiza.

O edital vai atender apenas projetos dos municípios contemplados, não sendo aceitas propostas de entidades externas aos municípios em questão, mesmo que pretendam desenvolver projetos locais. Estão habilitadas a participar: instituições da sociedade civil, organizações comunitárias, cooperativas de trabalho ou produção legalizadas e com situação regularizada, com experiência em projetos relacionados aos temas abordados no edital. São exemplos: associações comunitárias, cooperativas de produtores ou artesãos, associações quilombolas, institutos e fundações.

A Suzano disponibilizou um canal direto, por e-mail, para esclarecer dúvidas referentes ao edital: [email protected], durante horário comercial, das 9h às 18h. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: Edital Suzano (prosas.com.br).

SERVIÇO:

Abertura das inscrições: 8 de abril

Encerramento das inscrições: 15 de maio, às 18h

Conclusão da primeira fase de seleção dos projetos: 21 de junho

Entrega de documentação para os selecionados na primeira fase: 1º de julho