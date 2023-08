Exército celebra Dia do Soldado no Parque da Cidade

Criança atravessa ponte de três cordas. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O estudante Guillermo Uzêda, de 11 anos, tem como uma de suas brincadeiras favoritas criar modelos de aeronaves a partir de peças de Lego. Também já criou algumas pistolas com o mesmo brinquedo. "Já fiz um F18 com Lego", diz o menino, orgulhoso de seu projeto, feito sem manual de instrução nem consulta à internet.



Muito interessado nas Forças Armadas, o garoto teve um domingo especial no Parque da Cidade neste dia 27, quando pôde experimentar o que é um treinamento do Exército, participando de atividades como lançamento de um simulador de granada e atravessou uma ponte de três cordas. As atividades faziam parte das comemorações do Dia do Soldado, coordenado pela 6ª Região Militar com o apoio da Prefeitura de Salvador.

Além das atividades lúdicas, o evento teve exposição de materiais e viaturas de emprego militar - em estandes de Unidades do Exército, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU.

Guillermo Uzêda observa armamento em exposição. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Houve também prestação de serviços como emissão de RG, regularização de documentação e esclarecimentos para uma alimentação saudável. O general Guedon explica a importância de eventos como esse: "A nossa principal razão de existência é defender a pátria. Essa é a maior destinação das Forças Armadas, mas há ainda outras ações como o apoio à Defesa Civil e a cooperação com outras instituições, como fizemos no apoio aos que foram atingidos pelas enchentes entre 2021 e 2022".

As comemorações do Dia do Soldado no Parque da Cidade envolveram 400 militares. No entanto, houve outras atividades realizada durante a semana, como uma missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

O general Guedon ressaltou que a data escolhida para celebrar o Dia do Soldado, 25 de agosto, é em referência ao nascimento do Duque de Caxias, que comandou as tropas brasileiras em diversas batalhas, incluindo a Guerra do Paraguai.