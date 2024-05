Infraestrutura

Monte Rodovias anuncia compra da CLN

Operação é estimada extraoficialmente em R$ 200 milhões e serviria para amortizar dívida de antiga controladora

Donaldson Gomes

Publicado em 27 de maio de 2024 às 19:15

Concessionária Litoral Norte será administrada pela Monte Rodovias Crédito: Divulgação

A Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela gestão da BA-099, foi vendida para a Monte Rodovias, que aqui na Bahia já era responsável pela Concessionária Bahia Norte. O valor da operação não foi divulgado pela empresa, mas, de acordo com uma reportagem publicada pelo Valor Econômico em dezembro do ano passado, a Invepar teria aceitado vender a sua participação por R$ 200 milhões. O valor serviria para amortizar parte de uma dívida de R$ 900 milhões com o fundo Mubadala.

Com a aquisição, a Monte Rodovias passa a gerir um total de 349 quilômetros (KM) de rodovias na Bahia.

Desde 2021, a Monte Rodovias administra a CBN na Bahia, além das concessões da Rota dos Coqueiros (CRC) e Rota do Atlântico (CRA) em Pernambuco. Essa aquisição favorece uma integração positiva entre as operações e o padrão de atendimento da CLN com as rodovias do sistema BA-093, conectando áreas de influência com um impacto significativo sobre o PIB da Bahia.

Em comunicado sobre a operação, a Monte Rodovias informou que prevê resultados positivos e desenvolvimento para um dos principais polos turísticos do entorno de Salvador - a Linha Verde. A concessionária assume, até 2050, o controle das vias que compreendem o trecho que começa no km 7,7 (Ponte do Rio Joanes) até a divisa da Bahia com o estado de Sergipe, no km 192, além dos acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde. Uma extensão total de 217 km, entre 183 km de rodovias e 35 km de vias de acesso.

“Nosso compromisso é continuar investindo e contribuindo para o crescimento do estado, respeitando as características estruturais das vias e olhando de forma sensível para as necessidades das comunidades do entorno. Assim, vamos assegurar os melhores padrões de mobilidade, segurança viária e bem-estar para todos os nossos usuários”, ressalta Guilherme Freire, presidente das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte.

Em um período de três anos, a Monte Rodovias dedicou-se ao desenvolvimento das concessões que gerencia desde 2021, investindo cerca de R$ 186 milhões nesse processo. A maior parte desses recursos, aproximadamente 70%, foi direcionada para melhorias nas estradas da Bahia. Um destaque desse investimento é a construção da Via Metropolitana, conectando a BA-526 (Cia Aeroporto) à Linha Verde, com o objetivo de aprimorar a mobilidade em Lauro de Freitas e oferecer uma rota eficiente para os usuários locais e turistas que exploram o Litoral Norte da Bahia. Desde 2021, a Monte Rodovias, na administração da Bahia Norte, garantiu mais de 3,2 mil atendimentos médicos e mais de 3 mil atendimentos mecânicos, proporcionando assistência qualificada aos usuários das rodovias sob sua gestão.