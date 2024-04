Vagas limitadas

Pan American Energy abre novas turmas para cursos gratuitos de capacitação

Inscrições estão abertas para qualificação em eletricista de automóveis e mecânico de manutenção em motocicletas

Publicado em 3 de abril de 2024 às 15:55

Alunos do PAE Capacita receberam certificado após curso em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Ibitiara Crédito: Pan American Energy/Divulgação

Para incentivar a geração de emprego e renda na região central da Bahia, onde opera o Complexo Eólico Novo Horizonte, a empresa de energia Pan American Energy, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e as prefeituras municipais, anuncia novas vagas para cursos técnicos através do seu programa PAE Capacita.

Divididos em aulas teóricas e práticas, os próximos cursos são voltados para qualificação profissional nas áreas de eletricista de automóveis e de mecânico de manutenção em motocicletas, em Ibitiara e Boninal, respectivamente.

“Com essas duas novas turmas, em apenas sete meses, o PAE Capacita somará mais de 220 profissionais qualificados para expandir suas oportunidades de emprego ou abrir seus próprios negócios, como aconteceu com alunos de turmas passadas que optaram por empreender em serviços nas localidades no entorno do complexo eólico”, avalia Alejandro Catalano, diretor geral da empresa no Brasil.

Moradora da localidade de Piatã, Jusine Maria de Macedo relata como os cursos têm ajudado a comunidade da zona rural: “Muitas vezes não temos condições de pagar por um curso e, para a gente, é muito difícil nos deslocarmos para a cidade. Esse é gratuito, com muito aprendizado. Ajuda muitas famílias que precisam trabalhar e ter uma renda”.

Já Juliano Alípio de Oliveira, morador de Piatã, conta que conquistou uma vaga de emprego após o curso: “Trabalhei no Complexo de Novo Horizonte por mais de um ano, fui promovido a líder de equipe e hoje estou com bastante experiência. Matriculei no curso de auxiliar eletricista para aerogeradores por indicação de um amigo, fiz as aulas teóricas, depois as práticas, agora sinto que tenho muito conhecimento na área elétrica”, conta o profissional.

Para se inscrever nos cursos, é preciso apresentar cópia de RG e CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O prazo para inscrição é até 5 de abril, com aulas a partir do dia 9 do mesmo mês. Os interessados devem enviar email para faleconosco@pan-energy܂com solicitando a ficha de inscrição ou comparecer ao PAS (Posto de Atendimento Socioambiental) da Pan American Energy, situado na Rua Sete de Setembro, s/n, distrito Brejo Luiza de Brito, em Novo Horizonte.