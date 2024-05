Logística

Podcast discute desafios e avanços da logística na Bahia

Este ano, por ocasião das comemorações pelos 20 anos de fundação da entidade, o EAU terá como tema central um passeio pelo histórico de atuação da Associação em defesa da competitividade de suas associadas e do desenvolvimento logístico do estado da Bahia.

Em formato de podcast, com transmissão ao vivo pelo canal da Associação no YouTube, o evento terá a participação do do presidente do Conselho Diretor da Usuport, Alejandro Tochilovsky, e do diretor-executivo, Paulo Villa, além convidados que acompanharam a trajetória da entidade ao longo desses 20 anos.