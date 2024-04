US$ 1,1 BILHÃO

Brasileira de 19 anos é bilionária mais jovem do mundo na lista da 'Forbes'

Todos da lista de 2024 têm 33 anos ou menos e, juntos, possuem um patrimônio combinado de US$ 110 bilhões

A brasileira Lívia Voigt, 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, com patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, segundo o ranking de 2024 da revista Forbes, divulgado nesta terça-feira, 2. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante de equipamentos elétricos Weg, falecido em 2016. A fortuna de Lívia vem de sua participação minoritária na companhia.