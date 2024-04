REI DAS FALÁCIAS

Naldo Benny afirma que é o responsável por trazer Madonna ao Brasil

O cantor Naldo Benny diz em programa televisivo que está envolvido nas negociações para "Celebration tour"

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 2 de abril de 2024 às 16:23

Cantor afirmou ter 'agitado' a vinda da rainha do pop ao Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Em participação no programa “Sem Censura” desta segunda-feira, 1, o cantor Naldo Benny revelou que é o responsável pela passagem da cantora Madonna pelo Brasil. A “Rainha do Pop” realizará show gratuito no País e em apenas uma data na praia de Copacabana em maio.

Durante a entrevista, Naldo contou sobre sua relação com alguns famosos internacionais. Então, a apresentadora, Cissa Guimarães acrescenta a conversa. "Eu acredito. Mesmo pela sua trajetória toda. Tenho o maior respeito e admiração. O teu trabalho é uma delícia. Acho legal, estou falando isso e não estou te zuando, cara... Acho legal você tirar onda sobre sua relação com a música no dia primeiro de abril, cara", afirma a anfitriã.

O cantor complementa: "E agora, dentro dessa relação que eu fiz, eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora". Sem acreditar, Cissa pergunta: "É você que está trazendo a Madonna?". Benny afirma: "Sou eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma. Eu fiz a ponte para esse show acontecer."

Naldo Benny já é conhecido pelas histórias que conta acerca de negociações e amizades com artistas internacionais. Em 2022 ele afirmou ter sido responsável pela volta de Gisele Bündchen à Sapucaí e também já comentou de um encontro que teve com Chris Brown, na casa do rapper, em Miami, ele disse que foi tratado como um "irmão".