4 DE MAIO

Show de Madonna no Brasil será exibido ao vivo na TV aberta

Show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro acontece no dia 4 de maio, a partir das 21h45min

A vinda da Madonna ao Brasil está mais do que confirmada. Após inúmeros rumores, o show da artista no País irá ocorrer no dia 4 de maio, um sábado, na cidade do Rio de Janeiro.