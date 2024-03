RAINHA DO POP

Oficial! Madonna confirma vinda ao Brasil em post do patrocinador

A vinda da cantora Madonna para o Brasil foi confirmada pelo Itaú, banco que vai patrocinar o show e do qual a garota é garota propaganda. "Brasil, estou chegando", diz a artista no teaser.

No início do mês, o colunista Lauro Jardim, de O Globo, informou que Madonna faria um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Esses detalhes ainda não foram confirmados oficialmente.

Madonna, de 65 anos, já cantou três vezes no Brasil, mas não se apresenta no país desde 2012. Desde 2023, a cantora está passando por vários países com a turnê The Celebration Tour, que inclui músicas de todas as eras da carreira da artista.