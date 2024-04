INFLUENCIADORA

Mari Gonzalez fala sobre desejo de ser mãe e destino da mansão construída com o ex-noivo, Jonas Sulzbach

Em entrevista, a influenciadora contou que ela e o ex estão se dedicando à concluir as obras da mansão

A baiana Mari Gonzalez, que fez sua estreia nesta temporada como apresentadora do Big Brother Brasil, revela que tem tido um ritmo intenso de trabalho e comenta ainda quais são os seus próximos planos, especialmente na vida pessoal. Durante entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora contou que ela e o ex-noivo, Jonas Sulzbach, estão se dedicando à concluir as obras da mansão de quatro andares, em São Paulo, onde planejavam morar juntos.

“Ainda precisamos resolver algumas coisas de paisagismo, vou viajar para São Paulo para escolhermos as plantas (…) Ainda tem algumas coisas para finalizar. Deu uma atrasada, obra não tem jeito“, explicou Mari. Ela acrescentou ainda que, com o término do relacionamento de oito anos, o plano do ex-casal agora é alugar o imóvel.