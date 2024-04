BARRADOS NO BAILE

Atriz do seriado americano doa pertences após diagnóstico de câncer

A atriz Shannen Doherty, 52 anos, famosa pelo trabalho no seriado "Barrados no Baile", foi diagnosticada com câncer de mama avançado. Em seu podcast "Let's Be Clear", ela disse que, em função da doença, está preparando o ambiente para a sua mãe após a sua partida.