Aos 34 anos, Taylor Swift entra para lista da 'Forbes' com fortuna de R$ 5,5 bilhões

O feito foi alcançado após a The Eras Tour, a primeira turnê a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita. Dessa forma, Taylor entrou para a lista da revista com US$ 1,1 bilhão em fortuna. O valor é estimado com base no catálogo musical da cantora, bem como seu portfólio imobiliário.