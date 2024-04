ACUSAÇÕES

Escritora de Harry Potter desafia lei de crimes de ódio com provocação: 'Me prendam'

J.K. Rowling desafiou a nova lei de crimes de ódio da Escócia por meio de postagens nas redes sociais, convidando a polícia a prendê-la caso acreditem que ela cometeu um crime. "Estou fora do país no momento, mas se o que escrevi aqui qualifica como uma ofensa nos termos do novo ato, aguardo com expectativa ser presa quando retornar ao berço do Iluminismo Escocês", escreveu.