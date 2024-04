CASO RARO

Brasileira fica paralisada após contaminação por bactéria em Aspen

A brasileira Claudia de Albuquerque Celada, 23 anos, foi contaminada com uma rara bactéria e desenvolveu botulismo. Ela está há dois meses internada nos Estados Unidos e foi ao país em novembro para fazer intercâmbio em Aspen, no Colorado.

Segundo informações do portal UOL, a família da jovem, de São Caetano do Sul, tenta trazer a jovem de volta para continuar a recuperação no Brasil, mas o transporte por UTI aérea custa US$ 200 mil, o equivalente a mais de R$ 1 milhão. Para isso, foi criada uma vaquinha virtual.