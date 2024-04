HISTÓRICO DE ROUBOS

Creche de Salvador é arrombada pela segunda vez no mês; polícia foi acionada

Devido à reincidência de furtos na unidade, a pasta municipal instalará equipamentos de segurança no local, assim como videomonitoramento e alarme. A expectativa é que a recuperação dos danos e a instalação do sistema de segurança ocorram até a sexta-feira (19).

Roubos acontecem há anos

O sonho da comunidade escolar do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ieda Barradas Carneiro, na Avenida ACM, no Parque Bela Vista, virou pesadelo pouco depois de sua realização. No início de julho de 2021, a prefeitura entregou uma reforma completa na escolinha que teve direito a novas salas, adequação de espaços para seguir protocolos contra o coronavírus, climatização e informatização de suas dependências.

Tudo isso seria lindo não fosse um detalhe: desde a reinauguração, a escolinha virou alvo de bandidos. Foram 10 ataques em 15 dias, em 2021, entre arrombamentos e furtos que aconteceram predominantemente à noite, mas também já ocorreram em plena luz do dia, com crianças em sala.

"Eles roubam tudo e a gente fica com uma sensação de insegurança. Já vieram aqui em plena luz do dia para roubar. Imagina se fazem as crianças reféns? Aqui estamos lidando com os filhos dos outros, a escola era para ser um lugar de segurança, mas acontece justamente o contrário", disse Juliana Silva, na época, funcionária da escolinha