RED BULL DANCE YOUR STYLE

Com batalhas no Pelourinho, dançarino de Salvador conquista vaga em final de disputa de dança

O grande vencedor da etapa nacional garantirá a vaga para representar o Brasil na Final Mundial da competição

Carol Neves

Publicado em 17 de junho de 2025 às 10:18

Os finalistas da etapa de Salvador do Red Bull Dance Your Style: Jony BZ (centro), campeão da seletiva, ao lado de Dimas (esquerda) e Denilson Rasieli (direita) Crédito: fotoscomhanna e @blzarafinha

O centro histórico de Salvador viveu uma tarde de celebração da dança urbana no último sábado (14), durante a final regional do Red Bull Dance Your Style. A Praça das Artes, no Pelourinho, ficou lotada para acompanhar as batalhas 1x1 entre 16 dançarinos de diferentes cidades do Brasil. O público foi responsável por decidir os vencedores.>

Com improviso, fusão de estilos e muito carisma em cena, três nomes se destacaram e conquistaram as vagas para a próxima fase da competição. São eles: Jony BZ, representante de Belo Horizonte no estilo hip hop; Dimas, de Recife, no popping; e o anfitrião Denilson Rasieli, de Salvador, também no hip hop.>

O trio agora se junta aos vencedores de outras etapas regionais na Final Nacional do Red Bull Dance Your Style, marcada para o dia 12 de julho, no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte. Com entrada gratuita, o evento vai reunir os principais nomes da dança urbana do país em confrontos eletrizantes, onde técnica e espontaneidade serão postos à prova diante do público.>