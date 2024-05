Correios suspende recebimento de itens de vestuário para doação no RS

O recebimento de peças de vestuário nas agências dos Correios está temporariamente suspenso. A empresa informou que possui estoque suficiente para entrega no Rio Grande do Sul.

Os Correios ainda informaram que cerca de 70% dos donativos destinados ao estado e que foram entregues pela população nas agências em todo o Brasil são peças de vestuário. A estatal solicita que a população siga com as doações de água, alimentos da cesta básica, ração para pets, material de limpeza seco e de higiene pessoal.

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul.