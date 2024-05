AJUDA

Thaís Carla anuncia doação de roupas para vítimas das chuvas no RS

A influenciadora afirmou que as roupas enviadas são novas e que nunca foram usadas por ela

A influenciadora Thaís Carla anunciou que vai doar parte de suas roupas para as vítimas afetadas pelas chuvas do Rio Grande do Sul. A ação da dançarina foi revelada nesta quinta-feira (9), pelas redes sociais.