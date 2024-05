AJUDA

Após show histórico no Rio, Madonna faz doação milionária para vítimas das enchentes no RS

Show levou cerca de 1,6 milhão de pessoas para a Praia de Copacabana e movimentou R$300 milhões na economia do Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 16:37

Madonna levou mais de 1,6 milhão de pessoas para Copacabana Crédito: Reprodução

O show histórico da cantora Madonna abalou todas as estruturas do Rio de Janeiro na noite do último sábado (4). O concerto recebeu a injeção de cerca de R$ 60 milhões, dos quais R$17 milhões foram direcionados para o cachê da cantora. MAdonna, no entanto, não levou toda essa grana para fora do país: de acordo com o colunista Erlan Bastos, a cantora fez uma doação de R$ 10 milhões para os afetados com a enchente no Rio Grande do Sul.

De acordo com o colunista do "Em off", do Coreio Braziliense, apesar da boa ação, a cantora não quis fazer alarde sobre a doação.

O governo do Estado do Rio e a prefeitura da cidade maravilhosa investiram cerca de R$10 milhões, cada um, no espetáculo, que entrou para lista dos maiores do mundo. Segundo a estimativa do governo carioca, o concerto final da turnê “The Celebration Tour” levou cerca de 1,6 milhão de pessoas para a Praia de Copacabana e movimentou cerca de R$300 milhões na economia do Rio de Janeiro.

Desastre no sul

O maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul deixou 83 mortes confirmadas e 111 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Cerca de 880 mil já foram afetadas pelas fortes chuvas nos 345 municípios atingidos por alagamentos e enchentes.

O governo federal reconheceu calamidade pública para 336 municípios (2/3 do total) do Rio Grande do Sul neste domingo (5). Várias regiões gaúchas ainda têm pontos ilhados, estradas e pontes destruídos e moradores à espera de resgate. Há centenas de milhares de moradores sem luz e água.