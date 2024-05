SONHO REALIZADO

Daniela Mercury vive dia de fã e mostra bastidores do show de Madonna

Daniela Mercury, uma das homenageadas por Madonna no show em Copacabana, no Rio de Janeiro, mostrou os bastidores da apresentação e seu momento como fã da rainha do pop.

Nos stories, Daniela compartilhou o backstage e também fotos de Madonna interagindo com a plateia. “Estou em êxtase com esse show fantástico de Madonna que tive o privilégio de assistir de dentro do palco junto com os fãs mais fãs do mundo”, disse.