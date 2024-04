SÃO PAULO

Empresas suspeitas de envolvimento com PCC são alvo de operação

O Ministério Público de São Paulo realiza, nesta terça-feira (9), a Operação Fim da Linha. O alvo da operação são empresas de ônibus suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC. Segundo o MP, as "organizações criminosas" lavam dinheiro do tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos.