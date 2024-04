DEBAIXO DE CHUVA

Travessia Salvador-Mar Grande é liberada pela Capitania e retoma operações

Após suspender o funcionamento devido à chuva, a Travessia Salvador-Mar Grande foi liberada pela Capitania dos Portos e retomou as operações normais nesta terça-feira (9).

O serviço retornou às 9h, horário em que a primeira embarcação, a lancha Maria Quitéria, deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O sistema estava com operações suspensas desde meio-dia do último domingo (7).

Agora seis embarcações estão à disposição do tráfego, que farão horários de saída de meia em meia hora dos terminais. O movimento de embarque é tranquilo. Hoje, a última saída de Mar Grande está prevista para 18h. De Salvador, o último horário programado no Terminal Náutico é para 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo ainda continuará operando com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação no trajeto marítimo entre a capital e o Morro ainda não se normalizaram. Ventos fortes e mar agitado continuam.