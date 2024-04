EFEITOS DA CHUVA

Travessia Salvador/Mar Grande segue com operações suspensas

A travessia Salvador/Morro de São Paulo opera hoje com conexão em Itaparica. Os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. Em seguida, fazem a travessia em lanchas até o Morro.

O percurso da viagem, quando feita com conexão, dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). As próximas saídas dos catamarãs do Terminal Náutico estão programadas para as 13h e 14h30. Do Terminal de Morro de São Paulo as saídas serão feitas às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h.