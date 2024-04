CHUVAS

Moradores são liberados para retirar pertences após deslizamento de terra em prédio nos Barris

Os moradores do Edifício Alto do Politeama, no bairro do Politeama, foram liberados para retirar os pertences após serem obrigados a deixar seus apartamentos na madrugada desta segunda-feira (8). Um deslizamento de terra, na fundação do prédio, soterrou carros e atingiu a sede da Transalvador, que fica abaixo, nos Barris.