SALVADOR

Queda de árvore interdita parte da Av. Garibaldi; trânsito fica lento

Parte da via foi invadida pelos galhos que caíram por conta das chuvas

A queda de uma árvore na Avenida Garibaldi deixa o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (8). Parte da via foi invadida pelos galhos que caíram por conta das chuvas e do forte vento que atingem Salvador desde o fim de semana.

Por conta da interdição, os motoristas utilizavam apenas uma via da avenida no trecho que liga a região do Lucaia à Garibaldi. Não há informações de feridos.