SALVADOR

Queda de árvore interrompe trânsito na Av. Garibaldi

A queda de uma árvore na Avenida Garibaldi provocou a interrupção do trânsito na via, no sentido Lucaia, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo informações da Transalvador, a árvore caiu próximo ao monumento Clériston Andrade.