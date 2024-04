MANDAGUAÇU

Homem é preso após roubar 200 peças de túmulos em cemitério do PR

Peças de mais de 200 túmulos foram furtadas no Cemitério Municipal de Mandaguaçu, no noroeste do Paraná. Segundo informações do GMC Online, um suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante. O comparsa dele conseguiu fugir.