FAMOSO 'SALVADOU' DA WEB

Após sucesso na internet, Daniel Ferreira leva humor da web para o primeiro show solo em Salvador

Famoso nas redes sociais por fazer vídeos falando de Salvador, críticas envolvendo a cidade, Daniel Ferreira vai levar para o palco do Teatro Sesi Rio Vermelho seu primeiro solo de comédia.

O show “Vai viver comigo ou vai me ver vivendo?” Conta histórias de forma bem humorada da vida do humorista Daniel Ferreira que perpassa por suas profissões, suas crenças, problemas financeiros e sua relação com sua familia.