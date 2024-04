VITÓRIA DA BAHIA!

Nova temporada de 'Justiça', no Globoplay, terá ator baiano

O artista celebra 10 anos de carreira com seu primeiro trabalho na tv

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 11:53

Ator baiano estreia na série Justiça, do Globoplay Crédito: Divulgação / Globo

A série Justiça, sucesso na TV Globo em 2016, agora terá no elenco um baiano. Ariel Ribeiro é bailarino, ator, e vai interpretar o motoboy Fernando na nova temporada, que estreia no próximo dia 11 de abril, no Globoplay.

Nascido e criado no bairro da Boca do Rio, em Salvador, o artista já tem 10 anos como ator nos palcos da vida. Ariel iniciou na Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha, acumulando mais de doze espetáculos profissionais. Além disso, o ator também fez parte da Companhia Teatro dos Novos com direção de Marcio Meirelles, onde participou de diversas montagens, como o espetáculo “Por que Hécuba?”, ganhador do Prêmio Braskem de Teatro em 2019.

Sem deixar a arte se manter estável, ele aproveitou para fazer sua primeira turnê solo passando pela Espanha, Portugal e Holanda ministrando workshops e fazendo apresentações da sua pesquisa corporal, intitulada “Zootomia”, onde funde a anatomia humana com o movimento dos animais.

Para quem achou que tinha parado por aí, se enganou. Antes de desembarcar nos estúdios Globo, Ariel também foi professor da Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha entre 2017 e 2020, conduziu oficinas na Universidade Inkiri, no sul da Bahia, e durante a pandemia desenvolveu o projeto social “Eco Arte Vila Brandão” na comunidade da Vila Brandão em Salvador, voltado especialmente para as crianças da localidade.

Para fazer a série Justiça, escrita por Manuela Dias (autora de Amor de Mãe, 2019), Ariel buscou inspiração para o personagem nos próprios amigos motoqueiros da comunidade que trabalham com delivery e se reúnem nas horas vagas para “resenhar”, contar experiências e casos da profissão, mas sobretudo, que se unem em prol de justiça quando algum colega de trabalho é vítima de violência.