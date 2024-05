Homem mata ex e amigo na frente da filha de um ano

Uma mulher foi morta a tiros ao lado da filha de um ano e oito meses, pelo ex-companheiro, que também é pai da criança. O crime aconteceu em Porto Velho (RO), no último sábado (25). Na ocasião, o suspeito do crime também matou um amigo do ex-casal.

De acordo com o portal UOL, o criminoso fugiu do local e a menina foi encontrada por policiais ao lado do corpo da mãe. As vítimas foram identificadas como Everaldo Oliveira Santos e Jaiane Lemos de Souza Neto. O suspeito foi identificado como Vinícius Wallace do Casal Marinho.