Salvador tem queda de temperatura e registra 22.3°C; confira previsão

Já está na hora de tirar o casaco do guarda-roupa. Salvador registrou uma queda de temperatura e, nas últimas 24h, chegou a bater 22.3°C. A previsão de temperatura mínima é de 22°C, enquanto a máxima é de até 30°C, nesta semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre segunda e terça-feira (28), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Na quarta (29), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.