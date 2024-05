30ºC e chuva: confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Salvador deve ter mais dias chuvosos nesta semana. A previsão é de que desta segunda (27) até domingo (2), os dias sejam nublados e com uma probabilidade de chuva que varia entre 40% a 90%. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Entre segunda e terça-feira (28), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Na quarta (29), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.