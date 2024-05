Cidades baianas batem 12ºC neste fim de semana; saiba quais

Municípios estão no extremo oeste e sudoeste do estado

Dois municípios baianos chegaram a registrar 12ºC neste fim de semana. As cidades de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste, e Vitória da Conquista, no sudoeste, bateram 12.1ºC e 12.7ºC, respectivamente, no último sábado (25). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).