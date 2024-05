VÍTIMA AJUDANDO VÍTIMAS

Médico do ES morre em abrigo durante trabalho voluntário no Rio Grande do Sul

Cardiologista teve um mal súbito em São Leopoldo

Publicado em 14 de maio de 2024 às 10:02

Médico morre de mal súbito Crédito: Redes sociais

O médico cardiologista Leandro Medice, natural do Espírito Santo, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), durante o voluntariado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

A clínica onde o médico trabalhava publicou uma nota informando o falecimento do profissional da área da saúde, que explicou que o cardiologista teve um mal súbito.

Segundo o UOL, Leandro chegou no domingo (12) para fazer o voluntariado e ajudar as pessoas que perderam tudo nas enchentes. O abrigo em que o médico atuou durante o pouco tempo que ficou tinha 1300 pessoas, entre eles, idosos, crianças e outras com condições crônicas.

Leandro Medice morreu no Rio Grande do Sul Crédito: Redes sociais

"Conto com a oração de vocês para nos dar forças, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas", disse em outro vídeo. Leandro reforçou que a população do Rio Grande do Sul precisava de ajuda e de cuidado, por isso ele estava saindo da rotina e do "conforto do consultório", disse o médico em um vídeo gravado.

QUE TRISTEZA ? O médico capixaba Leandro Medice foi para o Rio Grande do Sul neste sábado para ajudar as vítimas. Hoje, ele foi encontrado sem vida no local onde dormia. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. Leandro retornaria para o Espirito Santo esta noite. ?? pic.twitter.com/O4jfV9BjPh — Muka do Space ?️ (@falamuka) May 13, 2024

O governador do Rio Grande do Sul lamentou a morte de Leandro nas redes sociais. "Meus sentimentos aos familiares e amigos do Leandro. Meu abraço a todos os voluntários, de todos os lugares do Brasil, que deixaram suas casas para vir ao Rio Grande do Sul ajudar a nossa população".